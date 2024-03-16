اقتصاديون: زيارة وفد الاتحاد الأوربي تكتب فصل جديد للعلاقات المصرية الأوروبية

تزور غدا الأحد بعثة من الاتحاد الأوروبي مصر للاتفاق حول مساعدات مالية وتمويلات تصل 8 مليار دولار ما يعادل 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتمويلات مشروعات الطاقة الخضراء ودعم مصر في ملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين خاصة بعد التوترات الجيوسياسة التي تمر بها المنطقة.

أكد اقتصاديون لـ"الدستور"إن الاتفاق علي حزمة مساعدات عاجلة لمصر من الاتحاد الأوروبي يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري ويكتب فصل جديد من التعاون المشترك بين الطرفين بعد إعلان المؤسسات الدولية مساندة مصر، ودعم قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهالي غزة.

بداية قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن العلاقات المصرية الاوروبية تشهد ازهي عصورها في عهد الرئيس السيسي وهناك فصل جديد ستتم كتابته بعد الاتفاق علي حزمة مساعدات كبيرة تصل 8 مليار دولار لدعم الحكومة المصرية في ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية بجانب تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء وهذا يؤكد علي أهمية القاهرة إقليميا في حل مشاكل المنطقة العربية.



وتابع سعد الدين في تصريحات لـ" الدستور" إن التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي يؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوربا ويدعم خطة الدولة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول وتخزين الطاقة لتصبح مصر شريكا استراتيجيا لدول الاتحاد الأوروبي مشيرا إلي أن مصر بوابة العبور لاوروبا وهذه المساعدات تؤدي إلي زيادة السيولة الدولارية في السوق...

المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بلغت 7.4 مليار يورو

في نفس السياق قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي أن حزمة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، بقيمة 7.4 مليار يورو، تمثل دفعة قوية لاقتصادها في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

واضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن هذه المساعدات تأتي وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في القاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.



وأوضح “أبو الفتوح” أن حزمة المساعدات لها أبعاد استراتيجية، إذ تمثل الصفقة المقترحة جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا، بالإضافة إلى دعم مصر كحليف استراتيجي في المنطقة.

وتوقع الخبير المصرفي أن تساهم المساعدات في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل مشاريع التنمية، وتعزيز الاستثمارات، خلق فرص العمل ما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين موضحا أن هناك تحديات يجب على الحكومة العمل مواجهتا، مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.



وقال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر والمقرر توقيعها غدا الأحد تاني في توقيت مناسب وتمثل شهادة ثقة ومصدقيه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تقوم بها الدولة مشيرا إلى أن الشركاء الدوليين وعلي رأسهم الاتحاد الأوروبي أد علي مساندته لمصر وتقديم الدعم اللازم لعبور الأزمة الحالية.



وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حزمة المساعدات الأوروبية ستؤدي إلى زيادة السيولة الدولارية في السوق وتقضي نهائيا علي فكرة السوق السوداء حيث إن توافر الدولار بالبنوك سيؤدي إلى تراجع جديد بأسعاره ليصل إلى 40 جنيها خلال أيام مشير إلى أن حزمة المساعدات أثر إيجابي علي حايزي الدولار في الداخل والخارج وسيتم زيادة حصيلة المبيعات خلال الفترة المقبلة.



وقالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية إن حصول مصر علي 8 مليارات دولار مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي سيؤثر إيجابيا علي الاقتصاد المصري ويوفر سيولة دولارية جديدة بالسوق مشيرة إلى أن الاتفاق يأتي في سلسلة الاتفاقات التي تقوم بها مصر لإعادة هيكلة مسار الاقتصاد المصري.

وأكدت الدماطي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إن قضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية تشغل بال مسئولي الاتحاد الأوروبي واحتضان مصر إلي 9 ملايين مغترب ولاجئ أمر غابة الأهمية حيث إن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا يفكرون في السفر إلى أوروبا وهذا أدى إلى أعباء إضافية علي الاقتصاد المصري من توفير احتياجات الضيوف وهذا استنزف جزءا من موارد الدولة وكان لزاما علي الشركاء الدوليين مساعدة مصر ودعمها لمواصلة حل هذه المشاكل التي فرضتها التوترات الجيوسياسة والحروب بالمنطقة في السودان وسوريا وليبيا وفلسطين.