الغرف التجارية: الاتحاد الاوربى قدم لمصر خلال القمة اليوم مبادرات غير تقليدية

رحب محمد ابو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بكلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتى تعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته المؤتمر الذي عقدته الشعبة اليوم، هناك اشادة كامله بدور مصر المحورى فى القضايا الاقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين، لافتا الى ان هناك اشادة بوقوف مصر ضد اى محاولات تؤدى الى اشعال المنطقة.

ولفت رئيس شعبة المستثمرين، إلى أن الاتحاد الاوربى قدم مبادرات خلال القمة غير تقليدية، حيث مثلت شراكة اوروبية مصرية حقيقية من خلال التكامل على مستوى استراتيجى من خلال انشاء مشروعات مشتركة مما يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وطالب بضرورة ان تكون هناك شراكات فى مجالات التعليم وشىاكات بين الجامعات والتعليم الفنى ونقل التكنولوجيا والتعليم المهنى، كذا الصحة، والصناعه.

ونوة الى انه سيتم عقد مؤتمر فى لشبونة قريبا وسيكون النائب محمد ابو العينين ممثل البرلمان المصري فى هذا المؤتمر

ولفت الى ان القمة اكدت على اهمية دور القطاع الخاص، متنميا ان تصل مساهمة القطاع الخاص الى 65٪ من الناتج المحلي، وذلك من خلال فكر تنموى جديد والترحيب بالاستثمارات الأجنبية والعربية فى كافة المجالات، بالاصافة الى الترحيب باصحاب الاموال الساخنه، الامر الذى يؤدى الى زيادة القيمة المضافة فى المشروعات، ومن ثم التحكم فى زيادة معدلات التضخم، واستقرار العمله الاجنبية

وطالب ابو العينين بضرورة الاتجاة الى التسويق الاستثمارى لمصر بطريقة غير تقليدية، خاصة مع قرب اصدار قانون الاستثمار خلال الجورة البرلمانية الحالية

واشاد بدور وزارة السياحة فى تحسين المناخ السياحى المصرى، وزيادة التدفق السياحى فى السوق المصري.