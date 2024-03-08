الغرف التجارية: الأسواق بدأت فى الاستقرار التدريجى وتوقعات بوفرة المعروض

قال خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الأسواق بدأت في الاستقرار التدريجي، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الانخفاض في السلع، خاصة مع إعلان الحكومة عددا من القرارات الهامة التي تسهم في ضبط السوق.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توافر الحصيلة الدولارية في البنوك سيسرع من عملية الإفراج عن البضائع والسلع والخامات في الموانئ.

الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع ستسهم فى اتزان الأسواق

وأكد أن الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع ستسهم في اتزان الأسواق وتحد من ارتفاع الأسعار لوفرة المعروض من السلع، كما أن أغلب السلع كان يتم تسعيرها على أساس سعر الدولار بالسوق السوداء وليس بالسعر الرسمي المعلن بالبنوك.

من جهته، ثمّن المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات البنك المركزي، مؤكدا أن تلك القرارات الجريئة من شأنها القضاء على السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.

سعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى

وأكد "الشاهد"، فى تصريحات له اليوم، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط، ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.

ودعا رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، خاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق.

واستبعد "الشاهد" أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، لافتا إلى أن أغلب السوق كان يسعر منتجاته على سعر الصرف بالسوق الموازية، والذي تخطي في بعض الأحيان حاجز 70 جنيها، بالإضافة إلى احتساب نسبة تحوط، مضيفا أن الوقت الحالي سيتم التسعير فيه بشكل واضح وبسعر أقل من السوق الموازية.

ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية قرارا بتثبيت الدولار الجمركي، والذي يحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية؛ لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع.