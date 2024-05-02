الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يُهنئ أقباط مصر بالخارج بعيد القيامة المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليكم بالخير والبركات والسعادة. 

الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال: سنظل متمسكين بالحفاظ على حقوق عمال مصر


وتابع: "أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار. 
مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".

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