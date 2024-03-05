الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

منصة جديدة لتسهيل تجديد إجازات وإعارات المصريين بالخارج

وزارة الدولة للهجرة
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إنشاء منصة إلكترونية لتجديد إجازات وإعارات المصريين بالخارج.

تأتي هذه المنصة في إطار حرص الوزارة على تسهيل الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

تُقدم المنصة العديد من الخدمات، منها:

  • تجديد إجازات المصريين بالخارج دون الحاجة إلى حضورهم شخصيًا.
  • تجديد إعارات المصريين بالخارج دون الحاجة إلى حضورهم شخصيًا.
  • الاستعلام عن حالة طلبات تجديد الإجازات والإعارات.
  • تقديم طلبات جديدة للحصول على إجازات وإعارات.
  • الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجازات وإعارات المصريين بالخارج.

خطوات استخدام المنصة:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
  • إنشاء حساب جديد على المنصة.
  • تسجيل الدخول إلى حسابك.
  • اختيار الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.
  • إدخال البيانات المطلوبة.
  • إرسال الطلب.

مميزات المنصة:

  • سهولة الاستخدام.
  • توفير الوقت والجهد.
  • دقة المعلومات.
  • سرعة الخدمة.

الوثائق المطلوبة:

  • نسخة من جواز السفر.
  • نسخة من بطاقة الرقم القومي.
  • نسخة من شهادة الميلاد.
  • نسخة من شهادة إثبات العمل.
  • إيصال سداد رسوم الخدمة.

تُعد هذه المنصة خطوة إيجابية من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتُساهم في توفير الوقت والجهد على المصريين بالخارج.

يذكر أنه أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تصريحات سابقة أنه من ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، يتم العمل على إطلاق التطبيق الإلكتروني لمحفزات وخدمات المصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج.

ويضم كل المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويتم التسجيل علية بالرقم القومي ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، هذا بالإضافة أي تشكيل مجموعات عمل داخل وزارة الهجرة لتذليل كافة التحديات للمستثمرين من المصريين في الخارج لدخول السوق المصرية.

وزارة الهجرة المصريين بالخارج منصة إلكترونية إجازات إعارات

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