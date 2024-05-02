تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل حمص الشام التي يحبها الكثير، حيث تتميز بمذاقها بحسب الإضافات على حمص الشام ومنها الحار الذي يساعد الشعور بالشبع ويساعد على خفض الوزن، من خلال السطور القادمة نتعرف على طريقة عمل حمص الشام مثل المحلات في المنزل بطريقة بسيطة وسريعة في التحضير.

طريقة عمل حمص الشام.. أفضل 3 وصفات مميزة

مقادير عمل حمص الشام الحار

1- كيلو من الحمص.

2-اثنين ملعقة صغيرة من الكمون.

3-اثنين ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

4-اثنين ملعقة صغيرة من البابريكا.

5-اثنين ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

6-اثنين ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

7-اثنين ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير حمص الشام الحار

-نقوم بنقع يتم الحمص في كمية من الماء لمدة ست ساعات.

-نضع حلة علي النار ونضع بها اربع على النار من الماء ويتم تسخين المياه حتى الغليان.

-نقوم برفع الحلة من على النار، ويتم إضافة عصير الليمون ويقلب.

- نضيف الزنجبيل والبابريكا والصلصة الحارة والملح والكمون.

- نقوم بتقلب جميع المكونات معا، ويتم صبها في الأكواب ويفضل تقديمها ساخنة.

الطريقة الثانية لعمل حمص الشام

نضع في الحلة 4 أكواب من الماء على النار ونضيف إليها الطماطم المقطعة والبصل، والصلصة والثوم والكمون والكزبرة.

-نضيف الملح والفلفل الأسود ويتم ترك المكونات على النار حتى مرحلة الغليان.

-نضع المكونات في الخلاط الكهربائي ويتمضربها جيدا .

-نضع المكونات على النار مرة أخرى ونضيف اليها الحمص وتترك حتى الغليان.

-نقوم بصبها في الأكواب ويزين بشرائح الليمون، ويقدم ساخن.

الطريقة الثالثة لتجهيز حمص الشام

نقوم بنقع الحمص في كمية من الماء لمدة 3 ساعات.

نقوم بتصفة الحمص من الماء ويتم وضع كمية أخرى من الماء، ويرفع على النار لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بتصفيته من الماء مرة أخرى ونضع كمية من الماء، وتترك حتى الغليان.

نضيف اليها عصير الطماطم والبصل المبشور، ويتم تركهم حتى الغليان.

ثم نضيف الملح والكمون والشطة وتقلب المكونات، وتصب في الأكواب.