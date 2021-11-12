تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مصري لكرواتيا

تسلمت كرواتيا مساء أمس الأول الأربعاء، أول شحنة غاز طبيعي مُسال من مصر، لتعد هذه الشحنة الأولى على الإطلاق التي يتم استيرادها من مصر.

وتعد شحنة الغاز الطبيعي المُسال التي تسلمتها كرواتيا من مصر - عن طريق محطة الاستيراد العائمة في كرواتيا، بسعة 2.6 مليار متر مكعب سنويًا - هي الشحنة الـ16 التي استوردتها كرواتيا في الإجمالي منذ أن بدأت عملياتها في 2021.

وكانت الناقلة "كول إكسبلورر" منشأة تصدير الغاز المُسال التابعة لشركة "شل" في مدينة إدكو المصرية، غادرت في 7 نوفمبر، وفقًا لبرنامج (إس آند بي جلوبال بلاتس) "سيفلو" لتحليلات تدفق التجارة.

وأكدت شركة كرواتيا للغاز الطبيعي المُسال، مُشغل المنشأة، وصول الناقلة، مشيرة إلى أن تفريغ الشحنة سيستمر حتى نهاية اليوم الجمعة 12 نوفمبر.

ووفقًا لبيانات "بلاتس أناليتكس"، فإن 8 من الشحنات الـ16 المرسلة إلى المحطة الكرواتية - أو 50% من الإجمالي، جاءت من الولايات المتحدة.

واستقلبت كرواتيا شحنتين من نيجيريا وقطر، مع عمليات إعادة التحميل من كلا من؛ منشأة في بلجيكا، ومحطة في فرنسا، كما جاءت شحنة واحدة من ترينيداد، ثم الشحنة الـ16 من مصر.

وتصدر مصر الغاز المُسال من كل من مصنع "إدكو" الذي تديره شركة "شل الأنجلو" هولندية بسعة 7.2 مليون طن متري سنويًا، ومن مصنع دمياط الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية بسعة 5 ملايين طن متري سنويًا.

وارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المُسال المصرية حتى الآن في الربع الرابع من العام بعد انخفاض الصادرات خلال الصيف، بسبب الطلب القوي على الغاز المحلي المرتبط بالطقس نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء لتكييف الهواء.

وصدرت مصر نحو 67 شحنة غاز طبيعي مُسال فقط من مصنعيها خلال الـ9 أشهر الماضية من الحالى 2021.

وفي أبريل الماضي، استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور "جوردان جرليتش رادمان" وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي، بحضور السفير "توميسلاف بوشنياك"، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال البترول والغاز، وأن هناك خطط وبرامج خلال الفترة القادمة تستهدف دعم التعاون وزيادة الأنشطة الكرواتية في مجال البترول والطاقة بوجه عام .