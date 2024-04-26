الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس قضايا الدولة: الهيئة تم إنشاؤها عام 1875 بفرمان ملكي باسم قضايا الحكومة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة أنشأت سنة 1875م بفرمان ملكي باسم قضايا الحكومة، وأنشأت قبل المحاكم المختلطة، وكانت تدافع عن مصالح الشعب المصري أيام الاحتلال.

وأضاف المستشار مسعد الفخراني خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة الحياة، أن هذه اللجنة أو الهيئة انبثق منها مجلس الدولة والنيابة الإدارية، واختص مجلس الدولة بالتشريع والفتوى، وقد التحق به مستشارين لدينا وكانوا اللبنة الأولى في تأسيس مجلس الدولة، وكذلك النيابة الإدارية التي أنشأت على أكتاف هيئة قضايا الدولة التي تعتبر الهيئة الأم وأعرق هيئة قضائية تم إنشائها.

وأكد أن الهيئة في ظل الدستور الجديد والدساتير السابقة، اعتبارا من 86 صدر قانون نص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة في كافة سلطاتها فى الدفاع عنها في كافة القضايا في الداخل والخارج، وكافة المنازعات الخارجية فى التحكيم.

وأشار إلى أن المادة 196 في الدستور الجديد منح اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة، لافتا إلى أنه منحها اختصاص الإشراف على إدارات الشؤون القانونية بكافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة، متابعا: "أصبح في كل محافظة أو وزارة قسم قضائي الهدف منه التنسيق بين الجهة الإدارية سواء وزارة أو محافظة في سهولة تجميع المستندات اللازمة فى الفصل في الدعوى بسرعة، مما يساهم في سرعة إنجاز العدالة". 

مسعد الفخراني قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الاعلامية رانيا هاشم برنامج بصراحة

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