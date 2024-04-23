"قضايا الدولة" تشارك فى مؤتمر الذكاء الاصطناعى التوليدى وأثره على حقوق الملكية

شارك رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني؛ وأمينها العام المستشار محمد حسن محمد على؛ اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" والجامعة البريطانية في مصر تلبيةً للدعوة الكريمة من المستشار عمر مروان وزير العدل.

تنظم الفعالية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بحضور الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية بمصر ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات وزارة العدل ولفيف من كبار رجال الدولة وبمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

يتناول المؤتمر العديد من القضايا، أهمها «الجهود الدولية لتنظيم الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن مناقشة الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر».

جدير بالذكر أن المؤتمر هو الأول الذي تَعِْقدُهُ وزارة العدل، بمقرها بـالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويُعقد بنظام الجلسات النقاشية؛ ويُطرح من خلاله تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في العديد من الدول وجهودها في ذلك التنظيم وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أشاد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، بالدور المؤثر والفاعل لوزارة العدل وجهودها المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، لاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية.

مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، حيث يبرز التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور في غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات، وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها في التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة.

ونوه إلى أهمية الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وتقنين آليات العمل به؛ مؤكدًا سيادته أن التطور في منظومات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر ما هو إلا نتاج توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحثه الدائم على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات العمل الفني والإداري بجميع مؤسسات الدولة؛ بما يتناسب مع الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة؛ تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).