النقل تشهد توقع عقود تمويل إنشاء وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وبرج العرب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع العقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان وهي شركة MEDLOG MSC للبدء في تنفيذ المشروع وحيث تم تخصيص مساحة 250 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي. وتم تقسيم مساحة المشروع إلى منطقتين: الأولى: بمساحة 130 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، و الثانية: بمساحة 120 فدان مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي.

تنفيذ ممرات لوجيستية

يأتى ذلك في اطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بتنفيذ عدد من الممرات اللوجيستية (واهمها الممر الوجيستي العريش / طابا) بتطوير الموانئ البحرية وانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية (15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية

تقليل تكدس البضائع

واكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.

تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات

كما أن أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يودي الى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر ، وخاصة وأن المشروع متصل بشبكة الطرق وسيتم ربطه بشبكة السكك الحديديه من المواني البحرية الى الميناء الجاف لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما ومن المخطط تداول 400 ألف حاوية سنويا بتكفله استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكاملة

جدير بالذكر أن شركة(( MEDLOG MSC )) تشغل الخط الملاحي الأول عالميا وهو ما يجسد أهمية المشروع في خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية كما يجسد تقدم مصر في الترتيب العالمي للأداء اللوجيستي

هذا وقد قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة بتوصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض ( طرق ــ كهرباء ــ مياة شرب ــ صرف صحى ــ اتصالات ) وجاري حالياُ توصيل وصلة خط سكة حديد الى الميناء ( الروبكي/ العاشر /بلبس )

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة وانشاء وادرة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف وحيث وقع كل من الهيئة العامة للمواني البرية والجافه وشركة أوشن اكسبرس شيبنج

صرح وزير النقل أنه سيتم إنشاء المشروع على مساحة 120 فدان بمدينة برج العرب على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية ويلاصق المشروع حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب ومجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة ويبعد 56 كم عن ميناء الإسكندرية البحري و 48 كم عن ميناء الدخيلة و 20 كم عن مطار برج العرب ومن المخطط ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية. والمحور اللوجيستي الجاري تنفيذه حاليا لربط المنطقة الصناعية ببرج العرب بمواني الإسكندرية والدخيلة وأبو قير البحري كما سيخدم مبناء برج العرب الجاف ميناء جرجوب البحري.

مراحل تنفيذ المشروع

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 40 % من مساحة الموقع وتشمل محطة استقبال القطارات (مرحلة أولى) وساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات بالإضافة الى كافة خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

التكلفة التقديرية للمشروع

مشيرا الى أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع تبلغ 780 مليون جنيه ومخطط تنفيذها في 12 شهر على ان يتم استكمال المرحلة الثانية مدة 24 شهر.لافتا الى ان المشروع سيوفر كافة الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 الف حاوية مكافئة و 2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بأجمالي حوالي 4.2 مليون طن سنوياً بالإضافة الى توفير ساحات تصل الى 85 الف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.