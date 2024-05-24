الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بكري: بايدن يطلب من الرئيس السيسي عودة مصر لممارسة دورها في المفاوضات

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا أحد يستطيع تجاوز موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية. 

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر حجر الزاوية والركيزة الأساسية في كل الأمور المتعلقة بمنطقة الوطن العربي والشرق الأوسط، لافتا إلى أنه قد جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هذا الاتصال تناول 6 نقاط أساسية؛ النقطة الأولى إحياء الوساطة المصرية للتوقف إلى وقف إطلاق النار، معقبا: "قد سمعنا اليومين الماضيين عما يروج له الإسرائيليون بأنهم لا يريدون الوساطة المصرية وإنهم سوف يركزون على الوساطة القطرية، وشاهدنا بعض المتشددين الذين يسربون المعلومات الكاذبة لـ CNN  تقول إن مصر لغت بعض البنود الخاصة بوقف إطلاق النار أو مسار الهدنة من الجانب الإسرائيلي وكانت كلها أكاذيب مفضوحة، بالإضافة إلى الحملة الشرسة ضد الدور المصري الذي لا تريد مصر منه شيئًا". 

وأشار إلى أن كل ما يهم مصر هو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وأن يكون هناك أفق سياسي للحل.

الاعلامي مصطفى بكري القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل

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