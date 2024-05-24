الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محكمة العدل الدولية توجه ضربة جديدة لإسرائيل.. مصطفى بكري يوضح التفاصيل

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جهاز المخابرات العامة متحمل كل الرذالة والسفالة التي تأتي من مناطق كثيرة تتهم مصر اتهامات غير عادية، ومع ذلك مستمر في دعوة إخواننا من حماس وفي التفاوض مع الإسرائيليين ومع الأمريكان من أجل الوصول إلى حل. 

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن كل ما يهمنا هو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بدون أي حسابات أخرى، وهو واضح في الخطاب السياسي المصري وواضح من الحملات الإسرائيلية المسمومة ضد مصر في هذه الأيام.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن الخناق يضيق على إسرائيل دوليا، خاصة بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرة اعتقال لنتنياهو وجالانت، كما وجهت محكمة العدل الدولية اليوم ضربة جديدة لإسرائيل وأمرت بوقف أي هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا ضمن الدعوى الشاملة التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. 

مصطفى بكرى القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل حماس

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