الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى بكرى لـ"الدستور": إسرائيل تواصل ادعاءاتها بعرقلة مصر للمفاوضات

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تواصل إسرائيل الأكاذيب حول مصر، وتتهم القاهرة بعرقلة مفاوضات الهدنة ووقف الحرب وتبادل المحتجزين، فضلا عن اتهامها بإغلاق معبر رفح ورفض إدخال المساعدات الإنسانية، في وقت تتنامى حالة العزلة الدولية لـ تل أبيب في العالم، بعد تخطي انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي المعيار المشابه في الحروب والنزاعات.

وقال الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الادعاءات الإسرائيلي بحق مصر زائفة، فالموقف المصري ثابت لا يحمل إلا وجها واحدا منذ البداية، لم نغلق المعبر أبدا، ووصل نصيب مصر من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان لأكثر من 65 في المئة من إجمالي المساعدات.

وأضاف بكري لـ"الدستور"، أن مصر لن تقبل بحال من الأحوال إدخال المساعدات من معبر رفح بعد أن سيطرت عليه إسرائيل وأغلقته من الجهة الأخرى، فضلا عن احتلالها مساحة شاسعة من محور فلادلفيا.

وتابع: هناك أكثر من 500 شاحنة أمام معبر كرم أبو سالم الذي تتحكم فيه إسرائيل، والتي ترفض إدخال المساعدات لسكان قطاع غزة، بل وتسعى للتصعيد مع مصر عبر خرق اتفاقية السلام لعام 1979، التي ينص الملحق الأمني لها الموقع في 2005 بمنع إسرائيل من العودة واحتلال محور فلادلفيا.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل اليوم، تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، واختراق الحدود المصرية، بل ووصل التبجح إلى مطالبة أصوات إسرائيلية الجانب المصري بفتح الحدود، في وقت يتطلب تضافر الجهود لوقف العدوان والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.

وواصل: على إسرائيل أن تراجع موقفها، وتوقف العدوان الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية لوقف احتلال رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوه “بكري” بأن إسرائيل معتادة على تجاهل القرارات الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل كما فعل ذلك في أوقات سابقة ضد العراق أو ضد روسيا، مع الفارق في الأسباب، وأن يستخدم القوة لإجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعدم الرضوخ لازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم مع دولة الاحتلال.

القاهرة إسرائيل الأسرى رفح مصطفى بكرى

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