الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستقبل وطن: اتصال الرئيسين السيسى وبايدن يعكس محورية دور مصر في القضية الفلسطينية

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تبذل جهود غير عادية لدعم القضية الفلسطينية، آخرها اتفاق الرئيس السيسي مع  الرئيس الأمريكي بايدن خلال اتصال هاتفي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الاتصال الهاتف بين الرئيسين يعكس حجم الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية وضرورة التوصل لحلول جارية لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات للاشقاء الفلسطينيين، خاصة فى ظل ما تسعى إليه دولة الاحتلال من جرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الرئيس السيسى يبذل جهود غير عادية لحل القضية وعدم تصفيتها بداية من قدرة الدولة المصرية على حشد رأى العام عالمى رافض للتهجير القسرى، وكشف النقاب عما يجرى في الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ولفت أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى  أن قرار محكمة العدل الدولة بشأن وقف إطلاق النار وفتح المعبر من الجانب الفلسطينى ووصول المساعدات، كل هذه القرارات تعكس حجم الدور الذى تقوم بن الدولة المصرية من جهود غير عادية لدعم القضية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدءوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 

وبحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة.

السيسى وبايدن القضية الفلسطينية حزب مستقبل وطن الدولة المصرية مسار التفاوض

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