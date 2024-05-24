الجارديان: اتفاق مصرى أمريكى على فتح معبر كرم أبوسالم لتوصيل المساعدات لغزة

كشف تقرير لصحيفة الجارديان، عن اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، على إرسال مساعدات إنسانية ووقود مؤقتًا للأمم المتحدة عبر معبر كرم أبوسالم لحين وضع الآليات القانونية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني.

وأكد التقرير، أن الخارجية المصرية طالبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الإنساني الدولي، وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة التنفيذ. لأنها صادرة عن أعلى هيئة قضائية دولية.

وتؤكد مصر أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتطالب إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني من الاستهداف والتجويع والحصار في انتهاك أحكام القانون الدولي.

قرار محكمة تاريخي

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، ما من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

وقالت المحكمة، إنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديًا كمجموعة أو على نحو جزئي.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.

طلب إصدار مذكرات توقيف ضد “نتنياهو”

ويأتي قرار المحكمة بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة.

وبعد الطلب، هددت ألمانيا باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وطأت قدماه أرض البلاد، الأمر الذي يعكس تزايد عزلة إسرائيل الدولية مع استمرارها في الحرب الوحشية على قطاع غزة.

وعلقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على قرار ثلاث دول أوروبية "أيرلندا والنرويج وإسبانيا" الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، قائلة إن هذا الأمر يعكس الإحباط الدولي المتزايد حيال الحرب الإسرائيلية في غزة.