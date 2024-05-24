الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرارات “العدل الدولية”.. كندا: نتوقع التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، ردا على قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف الهجوم على رفح، الصادر اليوم الجمعة، إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وذكرت “رويترز” أن فريلاند أدلت بتعليقاتها خلال اتصال هاتفي مع الصحفيين خلال اجتماع لمجموعة السبع في إيطاليا. 

ترحيب مصري بالقرار 

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ورحبت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت مصر إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

كندا إسرائيل محكمة العدل قرار

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