تفاصيل لقاء شيخ الأزهر ووفد المجلس الأعلى للتصوف بالسودان (صور)

كشف المجلس الأعلي للتصوف بالسودان، اليوم الجمعة، تفاصيل اللقاء مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

تفاصيل اللقاء

وأشار المجلس في بيان، اليوم الجمعة، إلى استقبال الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من المجلس الأعلى للتصوف بالسودان برئاسة الخليفة الشيخ عبدالرحيم الشيخ محمد صالح.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دور الأزهر الشريف واهتمامه المتعاظم في العالم الإسلامي.



وناقش وفد المجلس الأعلى للتصوف بالسودان، المنح التعليمية المقدمة للطلاب السودانيين بالقاهرة، وكذلك مساعدة الأزهر الشريف في تدريب الأئمه والدعاة على منهج الإسلام الوسطي، وكذلك إرسال علماء من الأزهر إلي السودان وإلقاء الدروس في المؤسسات الدعوية والصوفية والثقافية وفي المساجد وخصوصا في شهر رمضان والمناسبات الدينية.



وبحث أعضاء الوفد عدد من القضايا للعمل على تحقيقها في إطار اهتمامات الأزهر التعليمية ونشر رسالته الوسطية المعتدلة التي تدعو إلى رفع شأن الإسلام وصورته الصحيحة.

وأشاد المجلس الأعلى للتصوف بدور الأزهر الشريف كجامع وجامعة؛ إذ يحظى بمكانة مرموقة عند أهل السودان وفي كافة دول العالم، ودوره في الحفاظ على نسيج الأمة ودعم وحدة الصف والتصدي لمحاولات نشر الفكر المتطرف.

وكشف الوفد عن أنه سيتم عقد برتوكول تعاون بين مشيخة الطرق الصوفية بالسودان وبين الأزهر الشريف، وذلك من أجل العمل على نشر الفكر الإسلامي الصحيح والتصدي بقوة للتيارات المتطرفة التي تسعي لنشر فكرها الرجعي والمتشدد بين الحين والآخر.