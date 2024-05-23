الخميس 23 مايو 2024
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إسماعيل الشنديدى رئيسًا لقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا

إسماعيل الشنديدي
إسماعيل الشنديدي رئيسًا لقسم الفقه بجامعة الأزهر

أصدر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إسماعيل محمد عبدالحميد الشنديدي، الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

كما أصدر داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة سهير ياسين أحمد قنديل، الأستاذ المتفرغ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية؛ للقيام بعمل رئيس القسم، كما صدر قرار آخر بتكليف الدكتورة هاجر محمود عبدالعزيز سالم، الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

كما تم تكليف الدكتور مصطفى شعبان البسيوني، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية؛ للقيام بعمل رئيس القسم، وكذلك قرار بتكليف الدكتورة نجلاء محمد عبدالسلام الوكيل، الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة للقيام بعمل رئيس القسم.

وأصدر أيضًا قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالحميد، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنصورة؛ للقيام بعمل رئيس القسم، وتكليف الدكتور خالد عبدالرحمن إبراهيم إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

اسماعيل الشنديدى رئيسا قسم الفقه الشريعة القانون

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