شكر الرئيس السيسي لتجديد مساجد آل البيت.. "شيخ الجازولية" يزور مقام السيدة زينب

زار الدكتور سالم جابر الجازولى، شيخ الطريقة الجازولية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى مصر، مسجد ومقام السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، وعبر "الجازولى" عن إعجابه بالتطوير الذى شهده مسجد وضريح السيدة زينب حفيدة النبى صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن المسجد أصبح تحفة معمارية بعد هذا التطوير الهائل .

شيخ الطريقة الجازولية: تطوير مساجد وأضرحة آل البيت يعود بالنفع على مصر

وأوضح " شيخ الطريقة الجازولية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تجديد مساجد وأضرحة آل البيت والصالحين، أمر يعود بالنفع على مصر، وذلك لأن هناك ملايين المحبين لآل بيت رسول الله فى جميع أنحاء العالم، وخاصة من أهل التصوف، فلذلك بعد التطويرات الأخيرة التي حدثت في مساجد وأضرحة آل البيت والصالحين، سنجد زيادة فى أعداد السائحين الذين سيأتوا من أجل السياحة الروحية أو الصوفية.

"شيخ الجازولية": نشكر الرئيس السيسى على تجديد مساجد آل البيت

ووجه " الجازولى" الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تطوير مسجد السيدة زينب وغيره من مساجد آل البيت التى تم تطويرها مؤخرا، حيث أشار إلى أن ما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسى مع آل بيت النبى من تجديد لأضرحتهم ومساجدهم كفيل أن يجعل المصريين يحبوه ويقدوره، حيث أنه يعتبر أول رئيس مصرى يهتم بهذا القدر بتراث آل البيت رضوان الله عليهم.

وأكد " الجازولى" أن الطريقة الجازولية توجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئاسة مجلس الوزراء وكل المساهمين فى تجديد مساجد وأضرحة آل البيت فى مصر، ونقول لهم: لقد أسعدتم ملايين الصوفية داخل مصر وخارجها، ونتمنى أن يشمل التطوير كل مقامات الصوفية وآل البيت حتى يتم الحفاظ على هذا التراث الديني والتاريخى الهائل الذى يعتبر عنوان لوسطية واعتدال الشعب المصري.