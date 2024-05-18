السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة أتباعها ومريديها…"الطريقة الضيفية الخلوتية" تعلن تنظيم مجالس علمية ودينية

الطريقة الضيفية الخلوتية
الطريقة الضيفية الخلوتية تعلن عن تنظيم مجالس علمية

كشفت الطريقة الضيفية الخلوتية، أحدى أكبر الطرق الصوفية فى مصر، عن عودة مجالسها العلمية، وقالت الطريقة الضيفية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": إن تحت رآيه مشيخه الطريقة الضيفيه الخلوتيه وشيخ مشايخ الطريقة الدكتور محمود أبو علي ندعو جميع الأحباب لحضور مجالس العلم التى ستنظمها الطريقة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت " الضيفية" أنه سيتم تنظيم الفعاليات والمجالس العلمية  بحضور عدد كبير من علماء ودعاة الطريقة على النحو التالى، أولا سيتم تنظيم مجلس الشمائل المحمدية بحضور الشيخ أحمد عرفه يوم الأثنين وثانيا سيتم تنظيم مجلس علمى بحضور فضيلة الشيخ  طارق محمود يوم الجمعة، حيث سيلقى خطبة الجمعة ويتبعه بأحد الدروس العلمية، ثالثا سيقوم فضيله الشيخ أحمد صبحي بإلقاء درس  في الأخلاق والتصوف وذلك بساحة ومقام الشيخ أحمد السويسي، ورابعا سيتم تنظيم مجلس علم بحضور الشيخ أحمد صبحي في الفقه المالكي بساحة الطريقة بجوار مقام الشيخ علي أبو مشاعيل، وسيتم تنظيم  الراتب الأسبوعي يوم الاربعاء بحضور الشيخ احمد  زغلول، حيث سيتم شرح الأربعين حديث النووية.

"الطريقة الشهاوية البرهامية": صوفية مصر اليوم في عيد... ونشكر الرئيس السيسي

الطريقة الضيفية الخلوتية تعلن عوده مجالسها العلمية مشاركة أتباعها

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