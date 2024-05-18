بمشاركة مريديها.. افتتاح أول مقر للطريقة "القادرية الموريتانية" بمصر (صور)

أعلنت الطريقة القادرية الحضرمية بدولة موريتانيا، عن افتتاح أول فرع لها بمصر في القاهرة بمنطقة مصر الجديدة، حيث تم افتتاح أول مقرات الطريقة مساء أمس، بحضور عدد كبير من مريدي وأتباع الطريقة فى مصر، حيث تعرف الطريقة القادرية الحضرمية نفسها بأنها طريقة صوفية تهدف إلى تربية المريدين وإيصالهم إلى معية رب العالمين، من خلال التعاليم الدينية السمحة وغرس قيم التصوف والمحبة والأخلاق فى أتباعها.

ونظمت الطريقة القادرية الحضرمية أول مجلس ذكر لها، بحضور الشيخ الحسن الشنقيطي والداعية الأردني الشيخ عون القدومي وبحضور عدد من العلماء والدعاة والمداحين والمريدين من القاهرة وعدة محافظات أخرى.

وقال الشيخ عون القدومي الداعية الأردني الذي يزور مصر حاليا، نبارك افتتاح الساحة القادرية الحضرمية ونسأل الله أن يزيد المدد والعدد وينتشر التصوف فى جميع أنحاء مصر المحروسة، وبارك الله في محاضن التربية والتزكية والذكر وجعلها منصات لنشر النور النبوي في هذا العالم.

وشارك فى الإحتفال عدد من الدعاة والعلماء، على رأسهم الداعية الأردني الشيخ عون القدومى، والدكتور يسرى عزام، والدكتور أحمد البصيلى، والشيخ الحبيب سالم الجنيدى، والداعية الأردني الدكتور جهاد الكالوتي، والمنشد إيهاب يونس، والشيخ الحضرامي بن الحسن الشنقيطي شيخ الطريقة القادرية الحضرمية.

القادرية طريقة صوفية انتشرت في العراق وشمال إفريقيا

القادرية هي أحد الطرق الصوفية السنية والتي تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني (471 هـ - 561 هـ)، وينتشر أتباعها في بلاد الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا، وقد كان لرجالها الأثر الكبير في نشر الإسلام في قارة أفريقيا وآسيا، وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي الزاحف إلى المغرب العربي.

مؤسس الطريقة

هو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي الحسني، ولد في 11 ربيع الثاني وهو الأشهر سنة 470 هـ الموافق 1077م، وهناك خلاف في محل ولادته، حيث توجد روايات متعددة أهمها القول بولادته في جيلان في شمال إيران حاليًا على ضفاف بحر قزوين، والقول أنه ولد في جيلان العراق وهي قرية تاريخية قرب المدائن 40 كيلو متر جنوب بغداد، وهو ما أثبتته الدراسات التاريخية الأكاديمية وتعتمده العائلة الكيلانية ببغداد.

ونشأ الشيخ عبد القادر في أسرة وصفتها المصادر بالصالحة، فقد كان والده أبو صالح موسى معروفا بالزهد وكان شعاره مجاهدة النفس وتزكيتها بالأعمال الصالحة ولذا كان لقبه «محب الجهاد».، وقدم بغداد شابًا سنـة 488 هـ، وتفقه على عدد من مشايخها. جلس للوعظ سنة 520 هـ، وحصل له القبول عند الناس، واعتقدوا ديانته، وصلاحه، وانتفعوا بكلامه ووعظه، واشتهر عن الشيخ عبد القادر ما يدل على فقهه وعلمه.

أفتتاح أول مقر للطريقة "القادرية الموريتانية" بمصر

أفتتاح أول مقر للطريقة "القادرية الموريتانية" بمصر

أفتتاح أول مقر للطريقة "القادرية الموريتانية" بمصر

أفتتاح أول مقر للطريقة "القادرية الموريتانية" بمصر

أفتتاح أول مقر للطريقة "القادرية الموريتانية" بمصر