"الصوفية" تختتم فعاليات مولد العارف بالله..ومريدون يشيدون بقرار "السيسى" بتجديد أضرحة آل البيت

أختتمت الطرق الصوفية، مساء أمس، فعاليات الاحتفال بمولد القطب الصوفى الإمام أحمد بن زروق المغربى، الذى جاء لمصر فى عهد الدولة الفاطمية، لنشر علوم الدين والتصوف، وتوفاه الله خلال رحلته الدعوية بجنوب صعيد مصر، فدفن بسوهاج فى مسجده الحالى الذى سمي بـ " مسجد العارف بالله"، وتنظم الطرق الصوفية فى مصر كل عام احتفاليه كبرى بمناسبة مولده المبارك يتجمع فيها قرابة النصف مليون مريد.

شارك فى فعاليات مولد العارف بالله، عدة طرق، أبرزها "الطريقة الجازولية والطريقة الرفاعية والطريقة القادرية والطريقة العزمية والطريقة الضيفية الخلوتية والطريقة التجانية، الطريقة النقشبندية والطريقة البلقائدية ".

من جانبه، وجه سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشكروالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصدار قرار بتجديد مساجد وأضرحة الصالحين وآل البيت، وشمل هذا القرار تجديد مسجد وضريح "العارف بالله"، الأمر الذى أسعد ملايين الصوفية داخل مصر وخارجها، ونود التأكيد على أن ما قدمة الرئيس السيسى من أهتمام بالمساجد والأضرحة والمقامات، أمر فى غاية الأهمية، لأن جميع المسلمين من حول العالم يقصدون هذه الأماكن المقدسة، والإهتمام بها يعنى أن الدولة المصرية تهتم بكل الطوائف.

وأوضح " الجازولى" فى تصريحات لـ"الدستور" أن أتباع ومريدى الطريقة الجازولية الشاذلية فى مصر وخارجها، يقفون خلف الرئيس السيسى الذى يجتهد ويعمل ليل نهار من أجل بناء مصر الحديثة وكذلك الدفاع عنها بكل قوة فى المحافل الدولية والإقليمية، ونحن هنا من مولد العارف بالله نؤكد على وقوفنا خلف الدولة المصرية فى ثورة البناء والتشييد والتنمية، ولابد على كل المصريين أن يقفوا خلف بلدهم فى هذه الفترة.