الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"الصوفية" تختتم فعاليات مولد العارف بالله..ومريدون يشيدون بقرار "السيسى" بتجديد أضرحة آل البيت

الصوفية تحتفل بمولد
الصوفية تحتفل بمولد العارف بالله فى سوهاج

 

 

أختتمت الطرق الصوفية، مساء أمس، فعاليات الاحتفال بمولد القطب الصوفى الإمام أحمد بن زروق المغربى، الذى جاء لمصر فى عهد الدولة الفاطمية، لنشر علوم الدين والتصوف، وتوفاه الله خلال رحلته الدعوية بجنوب صعيد مصر، فدفن بسوهاج فى مسجده الحالى الذى سمي بـ " مسجد العارف بالله"، وتنظم الطرق الصوفية فى مصر كل عام احتفاليه كبرى بمناسبة مولده المبارك يتجمع فيها قرابة النصف مليون مريد.

 

شارك فى فعاليات مولد العارف بالله، عدة طرق، أبرزها "الطريقة الجازولية والطريقة الرفاعية والطريقة القادرية والطريقة العزمية والطريقة الضيفية الخلوتية والطريقة التجانية، الطريقة النقشبندية والطريقة البلقائدية ".

 

من جانبه، وجه سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشكروالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصدار قرار بتجديد مساجد وأضرحة الصالحين وآل البيت، وشمل هذا القرار تجديد مسجد وضريح "العارف بالله"، الأمر الذى أسعد ملايين الصوفية داخل مصر وخارجها، ونود التأكيد على أن ما قدمة الرئيس السيسى من أهتمام بالمساجد والأضرحة والمقامات، أمر فى غاية الأهمية، لأن جميع المسلمين من حول العالم يقصدون هذه الأماكن المقدسة، والإهتمام بها يعنى أن الدولة المصرية تهتم بكل الطوائف. 

جابر بغدادي: الصوفية قوم باعوا أنفسهم لله وهم أشد حبا لرسوله

 

وأوضح " الجازولى" فى تصريحات لـ"الدستور" أن أتباع ومريدى الطريقة الجازولية الشاذلية فى مصر وخارجها، يقفون خلف الرئيس السيسى الذى يجتهد ويعمل ليل نهار من أجل بناء مصر الحديثة وكذلك الدفاع عنها بكل قوة فى المحافل الدولية والإقليمية، ونحن هنا من مولد العارف بالله نؤكد على وقوفنا خلف الدولة المصرية فى ثورة البناء والتشييد والتنمية، ولابد على كل المصريين أن يقفوا خلف بلدهم فى هذه الفترة. 

 

 

 

الطرق الصوفية تختتم فعاليات مولد العارف بالله سوهاج

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

هل يخون محمد الشناوى الأهلى فى «أم المعارك» انتصارًا لأنانيته؟

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية