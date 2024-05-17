الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد افتتاحه رسميا.. نقيب الأشراف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب

جانب من صلاة الجمعة
جانب من صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب

أدى محمود الشريف نقيب الأشراف، صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، بعد افتتاحه رسميا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي.

وأعرب نقيب الأشراف، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بيبوت الله بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بصفة خاصة والتي تشهد تطويرا غير مسبوق بما يحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية، ضمن حرصه على تطوير واجهة مصر الحضارية.


وأكد نقيب الأشراف أن تطوير مساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والطرق والميادين والمرافق المحيطة بها سيجعلها وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر.

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حضر صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، والدكتور محمد أبوهاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

نقيب الأشراف: آل البيت جاءوا لمصر حبًا في هذه البلد

وقال نقيب الأشراف إن مصر بلد السلام والأمن والأمان والاستقرار ولذلك كان آل بيت النبي عليه السلام لجأوا لمصر واستقروا بها ورحب بهم أهل مصر منذ قدوم السيدة زينب لمصر عام 61 هجرية، ورحب بها المصريون واستقبلها الحاكم مسلمة بن مخلب، وجموع من أهل مصر في المنطقة الشرقية بمنطقة بلببيس الآن.

 

بعد افتتاحة نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة السيدة زينب

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