الإثنين 13 مايو 2024
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شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد (صور)

شيخ الازهر ووزير
شيخ الازهر ووزير الاوقاف فى زيارة لمسجد السيدة زينب

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقبال فضيلته الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.

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واستعرض وزير الأوقاف لشيخ الأزهر أعمال التجديدات في المسجد والتي امتدّت لتشمل المقصورة الجديدة للضريح، والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه، وباحاته ومآذنه، مطلعا فضيلته على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الدولة وحرصها على رعاية وترميم المساجد والآثار الإسلامية.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

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