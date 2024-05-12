"الطريقة الشهاوية البرهامية": صوفية مصر اليوم في عيد... ونشكر الرئيس السيسي

قال الشيخ رامي الشهاوي، شيخ الطريقة الشهاوية البرهامية، في بيان له منذ قليل، إن الطريقة الشهاوية، تتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإهتمامه بتطوير مقامات وآضرحة آل البيت والصالحين، وافتتاح مسجد ومقام السيدة زينب اليوم خير دليل علي ذلك، إضافة إلي الاهتمام بالتراث الاسلامي ومساجد ال البيت وترميم وتجديد مقامات ومراقد الصالحين، إضافة إلي أن الرئيس السيسي قام من قبل بوضع خطة متكاملة لترميم وصيانة مقامات وأضرحة آل البيت.

وأضاف "الشهاوي"، أن من أولويات القيادة السياسية في مصر، هو الاهتمام بالمصريين، بمختلف إنتماءاتهم مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يوجه الحكومة المصرية بالحفاظ على التراث، وحماية الحضارة المجتمعية، والعادات والتقاليد المصرية،و الذي وعد بتنفيذ خطة متكاملة لتجديد وترميم مساجد آل البيت واليوم افتتاح مسجد ومقام السيدة زينب ومن قبلها السيدة نفيسة ومن قبلها مسجد ومقام سيدنا الحسين.

وأكد "شيخ الطريقة الشهاوية" أن الرئيس عبد الفتاحةالسيسي ترك فضل وعرفان لكل مواطن صوفي ومحب لال البيت رسول الله، ويكفي أن نقول أن صوفية مصر اليوم في عيد بعد افتتاح مقام عقيلة بني هاشم ام الكرامات السيدة زينب رضي الله عنها.



"الاعلى للصوفية" يشكر الرئيس السيسي



في سياق متصل، وجَّه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومريدي الصوفية بمصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين، مشيدًا بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا، معربًا عن سعادته بقرار الرئيس بتطوير أضرحة آل البيت والصالحين في مصر.



وتقدم "القصبى" بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وجميع مساجد آل البيت، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت.