"صوفية الصين": تطوير مقامات آل البيت يخدم الفكر المعتدل حول العالم.. وشكرًا للرئيس السيسى

أصدرت الطرق الصوفية، بدولة الصين، اليوم الأحد، بيانًا على لسان شيخها ورئيسها الدكتور عبدالرءوف اليماني الحسني شيخ الطريقة الجهرية النقشبندية ومرشد الصوفية بدولة الصين، بمناسبة افتتاح مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها وقال البيان: إن الطرق الصوفية بدولة الصين الشعبية، توجه الشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية، نظرًا للجهود الكبير والمضنية التي يقومون بها لخدمة الفكر الوسطي المستنير وتجلي ذلك من خلال الاهتمام بتراث ومقامات وآثار آل البيت والصالحين.

وتابع البيان: إن صوفية الصين والطريقة الجهرية النقشبندية يتابعون عن كثب ما يحدث في مصر من تطوير وتحديث في كافة مرافق الدولة، وما أسعدنا هو أن الدولة المصرية لم تغفل أو تنسَ أضرحة آل البيت والصالحين، وهذا أمر مهم جدًا، لأن المنهج الصوفي الإسلامي يستمد قوته الروحية من آل بيت رسول الله والسادة الأولياء والصالحين المتواجدين في مصر المحروسة، وعليه فإننا نؤكد ونقول إن ما يفعله الرئيس السيسي من تطوير وتجديد للبنية التحتية لآثار ومقامات آل البيت يخدم الفكر المعتدل حول العالم ويقضي على الفكر المتطرف.

وأوضح "بيان صوفية الصين": أن الطرق الصوفية حول العالم، ستكون سعيدة جدًا بهذه الأنباء حيث يعد مسجد السيدة زينب من المساجد المباركة والتي يقصدها الملايين من حول العالم، بغرض زيارتها والتمتع بروحانياتها، حيث إنه يوجد في هذا المسجد حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية نرحب بالرئيس السيسي في دولة الصين ونرحب بكل من شاركوا في هذا الأمر الطيب الذي أسعدنا جميعًا، ونسأل الله أن يجازي الدولة المصرية خير الجزاء، لاهتمامها بتراث آل البيت والصالحين.