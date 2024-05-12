بعد افتتاح مسجد السيدة زينب.. "الأوقاف": ما فعله الرئيس السيسى يعد من الصدقات الجارية

أكد الدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أن "الأوقاف" تسابق الزمن في خدمة بيوت الله عز وجل، وفي العناية بها والحرص عليها وتهيئتها لرواد المساجد.



وأضاف فخري خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "اليوم نشهد عرسًا جليلًا من خلال افتتاح مسجد السيدة زينب، تجد التطهير والتعطير، فور دخولك المسجد، وأجواء إيمانية تجعل القلب ينشغل بالعبادة لله فقط".



وتابع، أن تطوير مساجد آل البيت علامة مضيئة ومشرقة في تاريخ الدولة المصرية، مبينًا: "نعيش العهد الذهبي، وتحديدًا منذ نحو 2014، إذ جرى افتتاح نحو 12 ألف مسجد ما بين إحلال وتجديد والتطوير والصيانة ورفع الكفاءة تبرز شيئًا من التألق والتأنق والفخامة والجمال والذوق الرفيع وفن العمارة الإسلامية في افتتاح هذه المساجد.



وواصل رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف: "هذا العهد هو العهد الذهبي في افتتاح المساجد، سواء كانت تاريخية أو أثرية أو مساجد آل البيت أو المساجد الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية".



وأوضح أن أي إنسان يشارك ولو بشكل بسيط في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل يظل معه إلى بعد موته، وهو يعد من الصدقات الجارية.

افتتاح مسجد السيدة زينب

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، ورافق الرئيس السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.