الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بعد افتتاح مسجد السيدة زينب..

جابر بغدادى: الرئيس السيسى يهتم بالجانب الروحى لدى المصريين

الداعية جابر بغدادي
الداعية جابر بغدادي

قال الداعية الإسلامي، الشيخ جابر بغدادي، رئيس مؤسسة القبة الخضراء ووكيل الطرق الصوفية بمحافظة بني سويف، إن الجميع سعد وفرح اليوم بافتتاح مسجد ومقام المشيرة العظيمة الكريمة السيدة زينب رضوان الله عليها، وأقول للجميع إن الرئيس السيسي يخدم آل بيت رسول الله بصدق، وهذا ما رأيناه فيه منذ قدومه للحكم، فهو أول من فتح ملف آل البيت في مصر وطالب بتطوير مقاماتهم وآضرحتهم ومساجدهم، وهذا يدل علي أن هذا الرجل لديه محبة عظيمة جدًا لسيدنا النبي وآل بيته.

وتابع "بغدادي": في تصريحات له قائلًا: ماشاهدناه من تطوير لمقامات الآولياء والصالحين يعكس اهتمام الدولة المصرية والرئيس السيسي بالجانب الإيماني والروحي لدي المصريين، وهذا أمر جيد للغاية، لأن آل بيت رسول الله هم سفينة النجاة ومن تعلق بهم نجا ومن تخلف عن ركبهم ضل وهلك، ولا أستطيع أن أوصف حجم السعادة والفرحة التي تتملك ملايين المصريين بافتتاح مقام المشيرة أم العواجز السيدة زينب.

واضاف "بغدادي" أن الدولة المصرية ترعي مقامات آل البيت والصالحين رعاية بالغة، وهذا أمر يحسب للرئيس السيسي، لأن هناك ملايين المحبين العاشقين لآل بيت النبي، ويسعدهم كثيرًا هذا الأمر.

 

شكر للرئيس السيسي

في سياق آخر، وجَّه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية  وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومريدي الصوفية بمصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين، مشيدًا بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا، معربًا عن سعادته بقرار الرئيس بتطوير أضرحة آل البيت والصالحين في مصر.

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب وعنايته بأضرحة آل البيت

وشكر "القصبى" الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وجميع مساجد آل البيت، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت

جابر بغدادي يوجه الشكر الرئيس السيسي تطوير مساجد آل البيت

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