السبت.. ندوة لـ "العالمى للصوفية" حول الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني

أعلن الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، والطريقة العزمية، عن تنظيم ندوة دولية بعنوان "الصمود الفلسطينى ويقظة الضمير الإنسانى" يوم السبت المقبل، وذلك بالتزامن مع الهجمة الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطينى الأعزال والذى يعانى أشد المعاناة مع صمت المجتمع الدولى فيما يحدث من قتل وحرب دون مراعاة للقوانين أو الأعراف الدولية من قبل الكيان الصهيونى المجرم.

صوفيين وعلماء أزهر يشاركون فى ندوة الصمود الفلسطينى

ويشارك فى الندوة الدولية التى ينظمها الإتحاد العالمى للصوفية، عدد من شيوخ الصوفية، وعلماء الأزهر الشريف، وعدد من الباحثين والأكاديمين المتخصصين فى العلاقات الدولية وتاريخ الصراع العربى الإسرائيلى.

وقال الدكتور علاء الدين ماضى أبوالعزائم، رئيس الإتحاد العالمى للصوفية وشيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الهدف من الندوة هو التحذير من خطر الهيمنة الصهيونية على العالم، فكما رأينا بعد الحرب على غزة وفلسطين، لم تتحرك دول أوروبا أو أمريكا لإيقاف هذه الحرب، مما يعنى أن العالم يخاف من أسرائيل، ولذلك وجب علينا التحذير وفضح مخططات الكيان الصهيونى الغاصب.

شيخ الطريقة العزمية ندوة فلسطين تهدف إلى فضح الكيان الصهيونى

وتابع " أبوالعزائم" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الندوة الدولية التى تنظمها الطريقة العزمية والإتحاد العالمى للصوفية، تهدف إلى التأكيد على وقوف أهل التصوف مع الشعب الفلسطينى الحر الذى يدافع عن أرضه، بكل قوة وبسالة، فى وجه اعداء البشرية والإنسانية.

وأوضح " أبوالعزائم" أن الطريقة العزمية وجميع الطرق الصوفية ترفض تماما ما تفعله دولة الكيان الصهيونى، وتدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه البلطجة الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطنى الأعزل.