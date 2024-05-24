الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فوزهم بجائزة العين الذهبية.. "القومى للمرأة" يهنئ أسرة فيلم "رفعت عينى للسما"

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه، بخالص التهانى إلى أسرة فيلم "رفعت عينى للسما" بعد حصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الحالية رقم 77.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالنجاح  الكبير الذي حققه  الفيلم وحصوله  على الجائز  ليكون  بذلك أول فيلم مصرى يفوز بالجائزة منذ تأسيس المهرجان.

وأشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة بفكرة العمل التى يتناول قصة مجموعة من  الفتيات يعملنا علي إحياء الفلكور الشعبى الصعيدي  فى قريتهم بمحافظة المنيا  من خلال مسرح الشارع  ودورهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة مثل الزواج المبكر والعنف الأسرى وتعليم الفتيات وغيرها من القضايا الهامه. 

وترشح الفيلم للجائزة مع 22 فيلم تسجيلي عرضت في كافة أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار.

وقوبل الفيلم باستقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، وكتبت عن الفيلم الصحف العالمية، منها: اللوموند فارايتي وسكرين دايلي.

وتدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة فتيات يقررن تأسيس فرقة مسرحية مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي وعرضها بشوارع قريتهن الصغير لتسليط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية منها الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، وحصل الفيلم على دعم صندوق البحر الأحمر السينمائي، تأليف ندى رياض، وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

فيما سبق للمخرجين ندي رياض وأيمن الأمير عرض فيلمهما الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. 

المجلس القومي للمرأة جائزة العين الذهبية فيلم تسجيلي مهرجان كان السينمائي الفلكور الشعبى الصعيدي

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