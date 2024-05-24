عضو فريق فلسطين القانوني: قرارات محكمة العدول الدولية ضد إسرائيل "ملزمة"

رحبت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، بقرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح.

وقالت خلال مداخلة هاتفية خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المحكمة ستنقل القرارات لمجلس الأمن والقرار ملزم للدول الماثلة أمام المحكمة.

وأشارت إلى أن رئيس المحكمة أكد على إلزامية هذه القرارات، وبالتالي الأمر ضد إسرائيل، وطلب منها اتخاذ تدابير بعينها، وهو قرار ملزم لإسرائيل قبل أي أحد.