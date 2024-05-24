الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو فريق فلسطين القانوني: قرارات محكمة العدول الدولية ضد إسرائيل "ملزمة"

السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم

رحبت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، بقرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح.

وقالت خلال مداخلة هاتفية  خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المحكمة ستنقل القرارات لمجلس الأمن والقرار ملزم للدول الماثلة أمام المحكمة.

وأشارت إلى أن رئيس المحكمة أكد على إلزامية هذه القرارات، وبالتالي الأمر ضد إسرائيل، وطلب منها اتخاذ تدابير بعينها، وهو قرار ملزم لإسرائيل قبل أي أحد.

شاشة ON كل يوم نميرة نجم إسرائيل محكمة العدل الدولية

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