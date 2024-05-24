الجمعة 24 مايو 2024
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يوم وقفة عرفات يوافق كم ميلادي؟

وقفة عرفات
وقفة عرفات

يوم وقفة عرفات يوافق كم ميلادي؟ من التساؤلات التي يطرحها المواطنين ويبحثون عنها عبر موقع البحث العالمي "جوجل"، إذ أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يستعد إليه المسلمين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الكبيرة، كما يستعد الحجاج  لأداء مناسك فريضة الحج وتقديم الأضاحي، مما يضفي على هذه الأيام رونقًا خاصًا ينبعث من التضحية والتقرب إلى الله. 

يوم وقفة عرفات يوافق كم ميلادي؟

ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة ويوافق الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى هو ثاني وأكبر الأعياد التي يحتفل بها في الإسلام، ويصادف يوم 10 إلى 12 ذي الحجة، والذي من المرجح، وفقًا للحسابات الفلكية، أن يتوافق مع يوم الأحد 17 السادس عشر 16 من شهر يونيو 2024 م، لكنه يعتمد على رؤية القمر).

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ووفقًا لتاريخ الحسابات الفلكية بموعد عيد الأضحى المبارك، فإنَّه لم يتبقى على حلوله سوى 21 يومًا من تاريخ نشر هذا التقرير، حيث يوافق يوم عرفة في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2024 في 16 يونيو المقبل.

بيان هلال شهر ذو الحجة 1445 هـ

تشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024.

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