الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس تنشيط السياحة: حجز غرفة بالساحل الشمالي "محتاج واسطة".. وصلت 1200 دولار

عمرو القاضي رئيس
عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، على أهمية توجيهات إحياء مسار خروج بني إسرائيل وتنظيم رحلات سياحية به، مشيرًا إلى أنه جارِ العمل عبر دراسة تسويقية مع بيوت الخبرة الدولية لتسويق المسار  بحملة ترويجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية  خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن سانت كاترين تجربة روحاينة وسياحية ولها بعد ديني وطبيعة متفردة جدًا وتمتلك كل مقومات الحياة وخاصة البدوية منذ آلاف السنين، مضيفًا:" مسار خروج بني إسرائيل أشهر قضية في التاريخ، ومليارات البشر يعرفون هذه القصة".

وذكر أن المياه في الساحل الشمالي في مصر يتفوق على نظيره في دول عالمية أخرى، مشيرًا إلى أن الغرفة وصلت لأكثر من 1200 دولار.

وأوضح: "نروج للساحل الشمالي بأشكال مختلفة، والطلب على الساحل الشمالي أكبر من المعروض، والأسعار قفزت بشكل كبير وغير مسبوق.. والناس بتجيب سايط عشان أوضة في الساحل الشمالي".

كل يوم عمرو القاضي

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