الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعمل على تحفيز نمو الشعر.. تعرف على فوائد الحلبة للشعر

فوائد الحلبة للشعر
فوائد الحلبة للشعر

تتساءل الكثير من النساء عن كيفية تقوية شعرهن خلال فصل الصيف وحمايته من أشعة الشمس الضارة التي تسبب التلف والتجعد والهيشان وتعمل على تقصيره بسبب التقصف والجفاف الذي يتعرض لهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وتستخدم النساء بعض الماسكات الطبيعية مثل ماء الارز او زيت الزيتون او زيت جوز الهند أو الحلبة كماسك منزلي للشعر، للحفاظ على صحته.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي فوائد الحلبة للشعر.

فوائد الحلبة للشعر

وتعتبر الحلبة احد أنواع البذور الطبيعية  المستخدمة بشكل شائع في الطب البديل، حيث أن لها العديد من الفوائد على الصحة، وهي كالآتي:

تحفيز نمو الشعر

يمكن أن تساعد الحلبة على تحفيز نمو الشعر بسبب احتواء الحلبة على نسبة كبيرة من من الحديد والبروتينات، وكلاهما يعدان أساسيان لنمو الشعر وايضا مركبات الفلافونويد والسابونين، والتي من الممكن أن تساعد على تحفيز نمو الشعر، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للفطريات.

تمنع تساقط الشعر

بفضل خصائص الحلبة المحتملة في تحفيز نمو الشعر، فمن الممكن أن تساعد أيضًا على علاج تساقط الشعر فهي تحتوي  على العديد من المركبات التي يمكن أن تتفاعل مع مادة ثنائي هيدروتستوستيرون وتقلل من ارتباطها ببصيلات الشعر، وبالتالي ستعمل على التقليل من تساقط الشعر الناجم عن تعرض بصيلات الشعر لمادة ثنائي هيدروتستوستيرون.

تعمل على تقليل قشرة الشعر

تتضمن فوائد الحلبة للشعر قدرتها على التقليل من القشرة في فروة الرأس، بسبب امتلاكها لخصائص مضادة للالتهابات ومضادة أيضا للفطريات والبكتيريا وقدرتها على زيادة ترطيب الشعر وفروة الشعر وقدرتها على تهدئة فروة الرأس وشفاء الجروح المتواجدة فيها غير انها تحتوي على العديد من البروتينات، وفيتامين سي، والحديد، والبوتاسيوم، وحمض النيكوتين والليسيثين.

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طريقة استخدام الحلبة على الشعر

الخطوة الأولى

نقوم بنقع 5 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة في الماء لبضع ساعات أو طوال الليل، حيث سيصبح الماء شبيه بالجل.

الخطوة الثانية

نقوم بطحن بذور الحلبة المنقوعة في الجل لتشكيل عجينة رقيقة.

الخطوة الثالثة

نقوم بوضع العجينة مباشرة على الشعر وفروة الرأس.

الخطوة الرابعة

نقوم بترك الحلبة على الشعر لمدة 10 دقائق أو أكثر.

الخطوة الخامسة

نقوم بشطف الشعر بالماء الدافئ ومن ثم يتم تنظيفه بشامبو لطيف.

وضع ماء الحلبة على الشعر

وكطريقة بديلة لاستخدام الحلبة على الشعر، يمكن وضع ماء الحلبة على الشعر، حيث يتم نقع الحلبة في الماء لفترة من الزمن ومن ثم يتم استخدام هذا الماء مثل حمام الزيت على الشعر.

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