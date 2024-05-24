الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوائد اليوجا.. تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

اليوجا
اليوجا

تعزز اليوجا صحة القلب من خلال الأوضاع الجسدية، وتمارين التنفس، والتأمل، فهي تقلل من ضغط الدم والكوليسترول والالتهابات والإجهاد، وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. 

وقد اكتسبت اليوجا، وهي ممارسة قديمة، شعبية عالمية لفوائدها الشاملة على العقل والجسم، ومن بين فوائدها الصحية العديدة، حيث يبرز تأثير ممارسة اليوجا اليومية على صحة القلب، حيث تدعم الأبحاث بشكل متزايد أن بضع دقائق من اليوجا في  روتينك اليومي يمكن أن يعزز بشكل كبير صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

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تأثير اليوجا على القلب

يتم تحديد صحة القلب في المقام الأول من خلال كفاءة وحالة نظام القلب والأوعية الدموية، حيث يضخ القلب السليم الدم بشكل فعال، ويوصل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة بينما يزيل الفضلات، وتحدث النوبات القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، عادة بسبب جلطة دموية، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة.

وتساهم عدة عوامل في الإصابة بالنوبات القلبية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة والتدخين والإجهاد ونمط الحياة المستقر، ويتضمن تحسين صحة القلب معالجة عوامل الخطر هذه، وهنا يمكن لليوجا أن تلعب دورًا تحويليًا.

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر كبير لأمراض القلب، لقد ثبت أن اليوجا تساعد في تقليل ضغط الدم من خلال مجموعة من الأوضاع الجسدية (الأساناس)، وتمارين التنفس (البراناياما)، والتأمل، وتعمل هذه الممارسات على تعزيز الاسترخاء وتقليل هرمونات التوتر وتحسين تدفق الدم، وكلها أمور تساهم في خفض مستويات ضغط الدم.

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول، وخاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، عامل خطر آخر للنوبات القلبية، وتشير الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

اليوجا صحة القلب تمارين التنفس لقلب النوبات القلبية

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