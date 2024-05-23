الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها ترطيب البشرة.. 6 أسباب لتناول الحلبة خلال فصل الصيف

الحلبة
الحلبة

لا يعلم معظمنا مدى أهمية تناول الحلبة خلال فصل الصيف لحل الكثير من المشكلات الصحية، فالحلبة هي نبات عشبي يستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، ويمكن تناول الحلبة بعدة أشكال، منها مغلي الحلبة أو مشروب الحلبة.

 أهمية تناول مشروب الحلبة خلال فصل الصيف

قد يتساءل البعض عن أهمية تناول مشروب الحلبة خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزداد التعرق. سنستعرض الفوائد الصحية لمشروب الحلبة وسبب اعتباره مشروبًا مثاليًا في فصل الصيف، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

1- الترطيب ومنع الجفاف:

في فصل الصيف، يفقد الجسم الكثير من السوائل بسبب التعرق المستمر، مما يزيد من خطر الجفاف. مشروب الحلبة يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للترطيب، حيث يساعد في تعويض السوائل المفقودة ويحتوي على العديد من المعادن الهامة- مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم- التي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

2- تحسين الهضم:

تعرف الحلبة بقدرتها على تحسين عملية الهضم. تناول مشروب الحلبة يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي والتخفيف من مشاكل الهضم، مثل الانتفاخ والإمساك، التي قد تزداد في الصيف نتيجة لتغير العادات الغذائية وكثرة تناول الأطعمة السريعة.

3- دعم صحة الجلد:

التعرض للشمس والحرارة العالية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية، مثل الجفاف والتهابات البشرة. يحتوي مشروب الحلبة على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تحسين صحة الجلد وترميم الأنسجة، مما يجعله مفيدًا للحفاظ على بشرة نضرة وصحية خلال فصل الصيف.

4- تعزيز المناعة:

الحلبة غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الجهاز المناعي. تناول مشروب الحلبة يمكن أن يساعد في تقوية الجسم وجعله أكثر مقاومة للأمراض الشائعة في الصيف مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

5- تنظيم مستويات السكر في الدم:

من المعروف أن الحلبة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص في الصيف، حيث قد يتعرض الأشخاص لتقلبات في مستويات السكر نتيجة للتغيرات في النظام الغذائي والنشاط البدني.

6- تحسين وظائف الكلى:

تناول مشروب الحلبة يساعد في تحسين وظائف الكلى بفضل خصائصه المدرة للبول، مما يساعد في التخلص من السموم وتنقية الدم.

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