 فواكه مرطبة للتغلب على موجة الحر وتحافظ على صحتك

يلعب الماء دورًا مهمًا في تنظيم درجة حرارة الجسم، بصرف النظر عن استهلاك 7-8 أكواب من الماء يوميًا، فمن الضروري دمج الفواكه والخضروات المرطبة في وجباتك لتسهيل عملية الهضم، والحفاظ على توازن الإلكتروليت، ودعم المناعة، والتغلب على درجات الحرارة القصوى، يُنصح بعدم الخروج في أوقات الذروة من الشمس وتقييد الحركة في الهواء الطلق في الصباح الباكر وساعات المساء المتأخرة

وفقا لموقع hindustantimes أفضل الفواكه لفصل الصيف: تناول الفواكه هو أفضل وسيلة لإضافة الألياف المطلوبة لجسمك، وإشباع رغبتك في تناول الحلويات، والشعور بالانتعاش لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

تناول الفاكهة هو أفضل طريقة لإضافة الألياف المطلوبة لجسمك، وإشباع رغبتك في تناول الحلويات، والشعور بالانتعاش لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، فهي لا تساعدك فقط على التغلب على الحرارة، ولكنها أيضًا تعزز مستويات الطاقة لديك والمزاج. أثبتت العديد من الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة.

1. البطيخ

يمكن أن يكون البطيخ أفضل صديق لك أثناء حرارة الصيف الحارقة لأنه مليء بالماء والألياف وهو خيار ممتاز لتناوله كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة. سهل الهضم، حلو وعصير، يمكن أن يساعد البطيخ أيضًا في شفاء التعب والإرهاق في يوم حار ورطب. إلى جانب ذلك، فهو مخزن للفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تحافظ على مناعتك عالية. ناهيك عن أن الفاكهة جيدة جدًا لدعم صحة أمعائك.

2. مانجو

المانجو، ملك الفواكه، هو أحد عوامل الجذب في موسم الصيف. بدءًا من تناولها في وجبتك الرئيسية على شكل أمراس بوري، وتحويلها إلى مخفوق مانجو لتناول مشروب منعش، والاستمتاع بها في السلطات والعصائر، وحتى صنع صلصات حلوة ومنعشة منها، يمكن الاستمتاع بالمانجو بعدة طرق خلال هذا الموسم. يحتوي المانجو أيضًا على كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تسهل عملية الهضم وتدعم جهاز المناعة. يساعد المحتوى العالي من الماء في المانجو في الحفاظ على رطوبة الجسم ومكافحة الجفاف، بالإضافة إلى ذلك، المانجو غنية بمضادات الأكسدة، مما يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

3. الخيار

إن إضافة الخيار إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو أمر ممتاز للصحة العامة، لذا يمكن إضافة الخضروات منخفضة السعرات الحرارية إلى السلطة والسندويشات واللفائف والعصائر. يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تعزز أيضًا صحة الجلد وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

4. البابايا

مع محتوى الماء والألياف الممتاز، يمكن للبابايا أن تمنع مشاكل الجهاز الهضمي أثناء موجة الحر، مع وفرة فيتامين C ومضادات الأكسدة، يمكن للبابايا تعزيز المناعة للوقاية من أمراض الحرارة وتوفير الحماية للبشرة ضد أضرار أشعة الشمس، تحتوي البابايا أيضًا على إنزيمات هضمية مثل الغراء، ما يساعد على الهضم وتخفيف الانتفاخ أو عسر الهضم، وهو أمر شائع في الصيف، يمكن للمرء أن يشمل فاكهة البابايا في وجبة الإفطار.

5. البرتقال

غني بالكهرباء والمحتوى المائي وفيتامين C، يمكن أن يكون البرتقال أحد أفضل الفواكه التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف، منعش بطعم حلو ومنعش، يمكن للبرتقال أيضًا أن يشبع شهيتك، تساعد الفاكهة الجسم على التعامل مع درجات الحرارة القصوى وتساعد في الحفاظ على توازن السوائل، مما يمنع الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس.

6. الشمام

يعتبر الشمام ذو النكهة اللذيذة واللذيذة بشكل لا يصدق متعة في الصيف، ليس فقط مذاقهم رائعًا، بل لديهم أيضًا رائحة رائعة، منخفض السعرات الحرارية، الشمام مليء بالألياف الغذائية وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب المركب والمعادن والكهارل والكاروتينات. من الحفاظ على رطوبة الجسم إلى تعزيز صحة القلب، يمكن أن يساعد الشمام في منع مجموعة من المشكلات الصحية.

7. الخوخ

يعد الخوخ العصير واللذيذ من الفواكه الصيفية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتزويده بمضادات الأكسدة المفيدة. غنية بالفيتامينات A وC، وتعزز الفاكهة صحة البشرة، خفيف على المعدة، يمكن للخوخ أن يدعم الشخص في رحلة فقدان الوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في أفضل حالاته.

8. الأناناس

بفضل فوائده الرائعة في ترطيب الجسم، والمساعدة في فقدان الدهون ودعم عملية الهضم، يعد الأناناس أحد أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها في الصيف، وهو مضاد للالتهابات بطبيعته ويساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، كما أنه يساعد على فقدان الوزن في الصيف إلى جانب تزويدك بالطاقة طوال اليوم. من وجوده في السلطة إلى إضافته في الرايتا، يمكن استهلاك الأناناس بعدة طرق.

9. التوت

التوت لذيذ ومليء بمضادات الأكسدة، وهو مصدر رائع للفيتامينات والمعادن ويمكن أن يبقيك مشبعًا لفترة طويلة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم