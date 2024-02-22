عشاء قبل الغروب.. 6 عادات إيجابية يمكنها أن تغير صحتك

إذا كنت شخصًا يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو الكبد الدهني أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فإن ما تأكله في العشاء يمكن أن يكون له تأثير كبير على حالتك، يمكن أن يكون تناول العشاء المبكر والخفيف بدلاً من العشاء الثقيل والمتأخر بمثابة معجزة في رحلتك الصحية، حيث يساعد في التحكم في وزنك ومستويات السكر في الدم والأمراض المزمنة الأخرى.

يمكنك أيضًا تحويل وقت العشاء لصالحك عن طريق مضغ كل قضمة ببطء، والاستمتاع بالوجبة مع عائلتك والجلوس في وضع مريح مع اتباع جميع مبادئ الأكل اليقظ إن القيام بنزهة بعد تناول الطعام ستضمن لك هضم وجبتك بشكل صحيح وكذلك البدء في الاستعداد لوقت النوم.

الفوائد الصحية لتناول العشاء في الوقت المحدد

من أكثر أمراض الكبد شيوعًا، والتي نلاحظها في نمط الحياة الحالي، هو الكبد الدهني لذا، فإن فوائد تناول العشاء المبكر قبل غروب الشمس تشمل:

وظيفة هضمية فعالة.

وظيفة الكبد الفعالة في إزالة السموم.

حركة الأمعاء والإخلاء الفعال.

وقت عبور مناسب لنباتات الأمعاء لتتغذى.

6 عادات عشاء إيجابية للصحة

1. تناول العشاء قبل غروب الشمس أو يفضل قبل الساعة 7 مساءً: تتفق الحكمة التقليدية والعلوم الحديثة على أن تناول العشاء مبكرًا يمكن أن يعمل العجائب في عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فهو يتأكد من أن الجسم لا يضطر إلى العمل بجهد إضافي أثناء النوم ويحصل على الوقت للاسترخاء وتجديد النشاط.

2. تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية خلال وجبات العشاء: يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة وسهلة الهضم. لا يتم هضم الدهون بشكل جيد أثناء العشاء بسبب انخفاض إنتاج الصفراء، حيث يكون الكبد في مرحلة البناء، والتي تقوم ببناء الجليكوجين.

3. الترطيب الجيد: يساعد الترطيب الكافي من خلال الحساء الدافئ مع العشاء على تسهيل عملية الهضم، وإذا تم تناوله مع الخضار الغنية بالألياف، فإنه يساعد على تغذية نباتات الأمعاء.

4. تجنب البروتين الحيواني في وجبات العشاء: يتطلب هضم البروتين الحيواني الكثير من الجهد ولن يدعمه الكبد بشكل فعال لأنه في مرحلة البناء يمكن أن يؤدي ذلك إلى بقاء البروتين المهضوم جزئيًا في الأمعاء، والذي عندما يتعفن، سيؤثر على نباتات الأمعاء الصحية.

5. تناول الأطعمة التي تحتوي على الدخن على العشاء: الأطباق التي تحتوي على الدخن غنية بالمغذيات الدقيقة وهي أيضًا مصدر كبير للألياف التي تغذي نباتات الأمعاء. وهذا سيضمن صحة عقلية أفضل ونومًا سليمًا أيضًا.

6. تناول الطعام بوعي في جميع الأوقات، خاصة على العشاء: إن تناول عشاء مغذي وخفيف هو أفضل وسيلة للاسترخاء بعد يوم حافل وسوف يساعد على إغلاق نظام التمثيل الغذائي مع الامتنان لهذا اليوم.