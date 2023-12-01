الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها خفض السكر في الدم.. 7 فوائد مهمة للحلبة كعلاج

الحلبة
الحلبة

يعتبر نبات الحلبة علاجا جيدا خاصة لمرضى السكر، فهو يحتوي على ألياف الجلوكومانان التي تؤخر امتصاص الأمعاء للسكريات المبتلعة، وقد أثبتت القلويدات مثل الفينوجريسين والتريجونيلين أنها تمتلك تأثيرًا خافضًا لسكر الدم.

 استخدامها كعلاج لعدد من الأمراض قديما

ووفقًا لموقع "hindustan times" تم تحويل بذور الحلبة إلى عصيدة وحلاوة وتم إعطاؤها للأمهات المرضعات لزيادة تدفق الحليب، وتتمتع الحلبة بفضائل طبية ممتازة، فقد كانت تستخدم في علاج الحمى والقيء وضعف الشهية والسكري والإمساك والعديد من الأمراض الأخرى في العصور القديمة.

وهو عشب سنوي له أوراق مركبة ذات لون أخضر فاتح، أما البذور ذات لون بني-أصفر ولها رائحة مميزة. تنمو هذه النباتات الدقيقة المغذية في الأشهر الباردة من الخريف إلى الربيع. يزرع في كل من مواسم ربيع وخريف في جنوب الهند.

ويقول عدد من اختصاصي التغذية، إن بذور الحلبة كانت تستخدم لعلاج الحمى، وكانت تعطى للأمهات المرضعات لزيادة تدفق الحليب وأيضا كحزم للوجه في العصور القديمة.

فوائد بذور الحلبة وأوراقها

1-  بذور الحلبة لها تأثير منعم على الجلد والأغشية المخاطية، وتخفيف أي تهيج للجلد وتخفيف التورم والألم.

2-  تزيد من إدرار البول وتخفيف الغازات أيضًا.

3- يتم تضمينها بشكل شائع في النظام الغذائي للأمهات الجدد لأنه يساعد على تعزيز الرضاعة لدى الأمهات المرضعات.

4-  بما أن أوراق الحلبة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة فهي ممتازة لمرضى السكر.

5- تحتوي الحلبة على مركبات تبطئ إطلاق السكر وتساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

6- الحلبة هي العشبة الوقائية المفضلة لصحة القلب لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وخصائص مضادة للأكسدة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول وبالتالي الوقاية من أمراض القلب.

7- تعتبر الحلبة من الأوراق العجيبة التي تساعد في تقليل دهون البطن. الجالاكتومانان، وهو مكون قابل للذوبان في الماء موجود في بذور الحلبة، فعال للغاية في قمع الشهية، ويساعد محتواه العالي من الألياف في تقليل الانتفاخ ويعمل كملين أيضًا.

أوراق الحلبة بذور الحلبة تخفيف التورم مرضى السكر ضعف الشهية امتصاص الأمعاء للسكريات

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