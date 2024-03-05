الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

نصائح لنظام غذائي متوازن في رمضان.. تعرف عليها

تغذية في شهر رمضان
تغذية في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان 2024، من الضروري التركيز على تغذية أجسامنا بخيارات غذائية صحية خلال هذا الشهر الذي يتميز بالصيام المتقطع، وبما أن شهر رمضان هذا العام سيكون خلال فصل الصيف، فإن فرص الإصابة بالجفاف والمضاعفات المرتبطة به تكون أعلى وبالتالي من المهم جدًا تثقيف أنفسنا والاستفادة من النصائح التي يشاركها المختصون.

نصائح لنظام غذائي متوازن في رمضان 

دمج نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ودعم الصحة العامة، ومن خلال تخطيط وجبات الطعام بعناية ودمج مجموعة متنوعة من المكونات، يمكن للأفراد تعزيز الصحة العامة والرفاهية خلال شهر رمضان. إن إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لا يساعد فقط في الحفاظ على صحة جسدية، بل يدعم أيضًا الاستقرار العاطفي طوال هذا الشهر الكريم وسيساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول.

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الترطيب 

الترطيب هو الاعتبار الأكثر أهمية لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. يجب أن يكون تناول الأطعمة المالحة والحارة والمقلية محدودًا جدًا لتجنب العطش أثناء الصيام، لذا  اختر السوائل التي لا تحتوي على الكثير من الكافيين لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

تذكر أن تفطر (وقت الإفطار) بالماء أولًا لضمان الترطيب قبل الانشغال بأطباق الإفطار المتنوعة. ويجب زيادة تناول السوائل بشكل عام لتعويض فقدان السوائل من حيث العرق على مدار اليوم.

التحكم في السعرات الحرارية

الأطعمة المقلية والأطعمة السكرية تعطي المزيد من السعرات الحرارية ويمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي إلى تقلبات الوزن ومنع التقلبات في مستويات السكر في الدم وتعزيز الهضم بشكل أفضل. حاول دمج الدهون الصحية. بدلًا من القلي العميق، يوصى بتجربة طرق الطهي مثل التبخير، والطهي في الصلصة، والقلي السريع في كمية صغيرة من الزيت والخبز.

 التحكم في الكمية

خلال شهر رمضان، قد يكون من السهل الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات السكرية على الإفطار. يجب على المرء ألا يفرط في تناول الطعام قبل أو بعد الصيام، لذا  التحكم بالجزء هو المفتاح! لكي يفهم جسمك أنه ممتلئ، يستغرق الأمر عادةً 20 دقيقة، وبالتالي فإن تناول الطعام بعناية وفهم متى يتم إشباع جوعك أمر مهم للغاية. هذا الأكل الواعي العملي يقلل من الضغط العام على الجسم ويوفر طاقة مستدامة بالمقارنة مع تناول كميات كبيرة في وقت واحد.

 تناول وجبة سحور ناجحة

تناول وجبة سحور مغذية تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، دقيق الشوفان، الدخن، البروتينات مثل الدال، الفاصوليا، منتجات الألبان قليلة الدسم، العدس، الدجاج، البيض، والدهون الصحية من سمك السلمون والأفوكادو. والمكسرات غير المملحة والبذور الزيتية لتدعمك طوال اليوم. يُنصح بشرب الكثير من السوائل واختيار الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الحساء والعصائر من أجل البقاء رطبًا خلال اليوم التالي.

نصائح لإفطار ناجح

تناول ثلاث تمرات للإفطار هو طريقة تقليدية وصحية لبدء الإفطار لأنها مصدر كبير للألياف وتوفر الطاقة الفورية. إن تناول كمية جيدة من السوائل وخاصة الماء سيساعد على استعادة توازن السوائل ومنع الجفاف. دمج الكثير من الخضروات لتوفير الفيتامينات والمواد المغذية الأساسية. اختاري الحبوب الكاملة التي تمد الجسم بالطاقة والألياف. استمتع باللحوم الخالية من الدهون المشوية أو المخبوزة، والدجاج والأسماك منزوعة الجلد، للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

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