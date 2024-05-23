الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بابا الفاتيكان يستقبل راهبات مستشفى القلب الأقدس

الكنيسة
الكنيسة

استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان  اليوم الخميس في الفاتيكان المشاركات في المجمع العام للراهبات الممرضات لمستشفى القلب الأقدس ومجمع عام راهبات بنات القديس كاميلو.

ووجه البابا فرانسيس، لضيفاته خطابًا سلط فيه الضوء على الصفات التي ميزت مؤسسات ومؤسسي الجمعيتين الرهبانيتين، وشدد على أهمية التمييز وعدم الخوف والسير إلى الأمام بشجاعة، ودعا ضيفاته إلى المجازفة بكل شيء لصالح الأخوة والأخوات الذين يضعهم الله في طريقنا.
استهل الحبر الأعظم كلمته إلى الراهبات مرحبًا بهن ومعربًا عن سروره للقائهن في الفاتيكان لمناسبة انعقاد المجمعين العامين في روما، واللذين يشكلان زمنًا من النعمة بالنسبة للراهبات اللواتي يمثلن الكنيسة بأسرها. وأضاف أن العناية الإلهية شاءت أن تلتقي الراهبات في المدينة الخالدة مع بعضهن البعض ومع أسقف روما، كي يرفعن معًا الشكر للرب، ويطلبن منه النور اللازم للتمييز وللتعرف على مشيئته وتجديد التزامهن خدمةً للكنيسة.

و أكد البابا فرنسيس أن بداية الجماعتين الرهبانيتين طُبعت بقصتين مشوقتين، أظهرتا شجاعة المؤسسات والمؤسسين، تحت مظلة عمل الروح القدس، والتي تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة، مستجيبة لنداء المحبة، بعيدا عن الحسابات، وبروح من الشغف المقدس للحب.

وتابع:" أبصرت النور جماعة الراهبات الممرضات للقلب الأقدس. ومنذ ذلك الحين تابعت الراهبات هذه الرسالة، ووسّعن نطاق خدمتهن لتشمل أشكالًا جديدة من المعاناة والفقر، وعلمن على ترجمة رحمة الله من خلال الضيافة، مع إيلاء اهتمام خاص بإعادة التأهيل المتكاملة للأشخاص."

ولفت فرنسيس إلى أن هذا النشاط يشمل الجميع: المرضى والعائلات والأطباء والرهبات والمتطوعين وغيرهم، ويتم في أجواء من "حياة الجماعة" يكون لكل واحد فيها دور ليقدم إسهامه لصالح الآخرين. وأكد البابا أن هذا أمر جميل لأنه يسمح بشفاء الجميع، كل وفق احتياجاته والجراحات التي يحملها، مشددًا في هذا السياق على أننا جميعًا نحتاج إلى الشفاء والمداواة، ونحتاج إلى الاعتناء ببعضنا البعض.

وشدد البابا فرنسيس على ضرورة أن تتمحور أعمال المجمعين العامين حول التمييز، مع الدعوة إلى عدم الخوف، والالتزام في السير إلى الأمام متسلحات بالشجاعة نفسها التي حركت مؤسسات ومؤسسين الجمعيتين الرهبانيتين، والمجازفة بكل شيء لصالح الأخوة والأخوات الذين يضعهم الله في طريقنا. وقبل أن يمنح البابا فرنسيس ضيفاته بركاته الرسولية طلب منهن أن يتجرأن بدون خوف وأن يتفاعلن مع الأشكال الجديدة للفقر في زماننا الحاضر، والتي هي كثيرة جدا، وبهذه الطريقة – ختم قائلا – تجعل الراهبات من الميراث العظيم والغني الذي سُلم لهن ميراثًا مثمرًا، يبقى حيًا ونضرًا على الدوام. هذا ثم طلب الحبر الأعظم من ضيفاته أن يصلين من أجله متمنيًا أن يحافظن دوما على الابتسامة وفرح القلب.

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