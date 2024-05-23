البابا تواضروس يستقبل وفد من " نادي الشبان المسيحيين" بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدًا من نادي الشبان المسيحيين "YMCA"، يضم يواكيم شمتز المدير التنفيذي للنادي في ميونيخ بألمانيا، و سامي إرميا ناشد السكرتير العام لنوادي "YMCA" مصر، و ماريان عزمي عضو مجلس إدارة نادي "YMCA" شبرا، كما حضر مع الوفد فادي كريكور مؤسس ورئيس منظمة "The Father’s House for Allah Nations".

ورحب البابا تواضروس بضيوفه وتحدث معهم حول تميز مصر بين دول العالم، وكيف أن نهر النيل يوحد المصريين بمختلف أطيافهم، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين نوادي "YMCA" حول العالم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر اللقاء الأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، والراهب القس لعازر المحرقي استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات.

البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة العقيدة والإيمان بالڤاتيكان

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، الكاردينال ڤيكتور فرناندز مسؤول دائرة العقيدة والإيمان بالڤاتيكان.

نقل الكاردينال تحيات قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان، مثنيٌا على لقاءات المحبة بين الكنيستين والتي كان آخرها لقاء مايو 2023، بمناسبة مرور خمسين سنة على عودة العلاقات بينهما بزيارة قداسة البابا شنودة الثالث للڤاتيكان ولقائه البابا بولس السادس، وذلك في العاشر من مايو عام 1973.

رفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للزواج المثلي

ودار الحوار أثناء اللقاء حول بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي صدر عن المجمع المقدس في مارس 2024، والذي تضمن رفضها لما يسمى بالزواج المثلي، وأكد الكاردينال ڤيكتور فرناندز على أن الكنيسة الكاثوليكية تدعم هذا البيان بالكامل وتلتزم بكل ما جاء فيه، باعتبار أن هذه هي تعاليم الكتاب المقدس.

وأشار إلى أن وثيقة الكرامة الإنسانية التي صدرت عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن بوضوح أن الزواج هو الذي يتم بين رجل وامرأة فقط ومن ثم إنجاب الأطفال، مؤكدًا على رفض الكنيسة الكاثوليكية التام للزواج المثلي.

وأشار إلى أنه قدم إيضاحًا شاملًا لهذا الموضوع في رسالة تفصيلية بحسب طلب وفد الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في لجنة الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية والتي انعقدت في يناير 2024.

