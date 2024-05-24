الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحسين الوظائف العقلية وخفض التوتر.. فوائد المكسرات خلال فترة الامتحانات

المكسرات - أرشيفية
المكسرات - أرشيفية

تُعَدّ فترة الامتحانات من الفترات الصعبة في حياة الطلاب، حيث تتطلب تركيزًا ذهنيًا وجهدًا كبيرًا لتحقيق النجاح، ويلجأ الكثير من الطلاب إلى البحث عن وسائل لتعزيز قدراتهم العقلية وزيادة تركيزهم أثناء المذاكرة والامتحانات، من بين هذه الوسائل، يبرز تناول المكسرات كخيار صحي ومفيد، وذلك بحسب ما ذكر في موقع "هيلث" المهتم بالشأن الطبي.

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تحسين الوظائف العقلية

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميجا-3 وأوميجا-6، وهي مواد تلعب دورًا مهمًا في تعزيز وظائف الدماغ. الأحماض الدهنية تسهم في تحسين الذاكرة والقدرة على التركيز، وهما عاملان حيويان للطلاب أثناء الامتحانات.

المكسرات غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E والسيلينيوم، اللذين يحميان خلايا الدماغ من الضرر الناتج عن الجذور الحرة. هذا الحماية تساعد على الحفاظ على صحة الدماغ على المدى الطويل وتقلل من مخاطر الإصابة بالتدهور العقلي.

تحتوي المكسرات على عناصر غذائية، مثل المغنيسيوم والزنك، التي تلعب دورًا في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر والقلق. هذه العناصر تساعد الطلاب على الحفاظ على هدوئهم وتركيزهم خلال فترة الامتحانات.

 المكسرات تحتوي على البروتينات والدهون الصحية، مما يوفر طاقة مستدامة للجسم. هذا يعني أن تناول المكسرات يمكن أن يساعد الطلاب على البقاء نشطين ومركزين لفترات أطول أثناء المذاكرة.

أنواع المكسرات وفوائدها

الجوز:

يحتوي الجوز على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا-3، والتي تعزز الذاكرة ووظائف الدماغ.

اللوز:

يعتبر اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E والمغنيسيوم، وهما مكونات تساعد في تحسين القدرات العقلية وتقليل التوتر.

البندق:

البندق غني بفيتامين E والفولات، وهي عناصر مهمة لصحة الدماغ.

الكاجو:

يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الزنك، الذي يعزز وظائف الدماغ ويحسن المزاج.

نصائح لتناول المكسرات

الاعتدال: رغم فوائد المكسرات، يجب تناولها بكميات معتدلة لتجنب زيادة الوزن.

التنوع: يُفضل تناول مجموعة متنوعة من المكسرات للحصول على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية.

الطبيعية:  يُفضل اختيار المكسرات غير المملحة وغير المحمصة للحصول على الفوائد الصحية الكاملة.

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