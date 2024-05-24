محافظ الجيزة: إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية في الدقي وأوسيم بنسبة 100%

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق أحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة عن العام المالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

وخلال الاجتماع أكد اللواء أحمد راشد، نجاح أجهزة المحافظة، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية في الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة خلال العام المالي، حيث أنه من المقرر الانتهاء من كل المشروعات خلال أيام، مشيرًا في هذا الشأن إلى تصدر أحياء الدقي وجنوب الجيزة ومركز ومدينة أوسيم ومدينة الجيزة ومديرية الطرق بالجيزة لصدارة الجهات من حيث تنفيذ المشروعات بعد انتهاءها من نسبة ١٠٠% من المشروعات الواقعة بنطاق كل منها.

وكلَّف المحافظ، نائبه والسكرتير العام للمحافظة بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان التزام الشركات بالمواصفات المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة وإيداع المخصصات المالية الخاصة بها بحسابات كل جهة لسرعة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجَّه المحافظ، الحضور بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لزيادة مخصصات مشروعات التنمية والتطوير.