الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة: اتباع أعلى المعايير في الصورة البصرية بمحيط المتحف الكبير

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتباع أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة صباحية تابع خلالها أعمال التطوير الجارية ونسب الانتهاء منها.

شملت جولة المحافظ المرور على الطريق السياحى تفقد خلالها نسب الانتهاء من أعمال الرصف واللاندسكيب وتطوير الأرصفة وشبكات الإنارة، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق المطلوبة قبل بدء التشطيبات بكل قطاع. 

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الظهير الخلفى للمتحف والذى يشمل ميدان الرماية وطريق الجيش وميدان المتحف ٢ وطريق مساكن الضباط، والتى تشمل أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمبانى وتركيب شبكات الإنارة، موجها بضرورة مراعاة الحفاظ على سيولة الحركة المرورية ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبى الطريق.

وخلال تفقده لأعمال تطوير محيط الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق “مصر-إسكندرية الصحراوي”، شدد راشد على مسئولى الشركات المنفذة بالتنسيق مع مسؤلى المنشأت الحكومية والخاصة المحيطة بالطريق بسرعة تنفيذ أعمال الدهان ورفع كفاءة الأسوار مع الالتزام بالتصميمات المحددة من قبل المكتب الاستشارى لتوحيد المظهر وإبراز العناصر الجمالية للطريق.

وكان تفقد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية الرياح البحيري "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر إلي محافظة المنوفية.

وقدم محافظا الجيزة والمنوفية خالص العزاء لأسر المتوفين، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واطمئن محافظ الجيزة على الحالة الصحية للمصابين بعد أن تم نقلهم لمستشفيات أبو غالب ووردان ومبارك المركزي لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهآ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

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الطريق الدائري المتحف المصري الكبير محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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