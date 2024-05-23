الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظة الجيزة: تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة وتحسين الضغط

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياة جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام. 

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة ٤ ساعات من الساعة الثانية عشر ليلًا يوم الجمعة الموافق ٢٤ مايو الجاري، وحتى الساعة الرابعة صباحًا يوم السبت الموافق ٢٥مايو لإتمام عملية التركيب. 

وكلَّف اللواء أحمد راشد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد المحافظ، على رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة. 

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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