محافظة الجيزة تحذر من تسريبات وهمية لامتحانات الإعدادية: ابتزاز لأولياء الأمور

قالت محافظة الجيزة إنها رصدت عدة تسريبات وهمية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر جروبات "النصب الإلكتروني".

وأضافت المحافظة، في بيان، إن مسلسل جروبات الغش ما زال يبتز أولياء الأمور والطلاب بنشرها امتحانات وهمية للشهادة الإعدادية، وطال اليوم امتحان مادة الدراسات.

جروبات الغش تبتز أولياء الأمور

شددت المحافظة على ضرورة عدم الانسياق إلى هذه النوعية من الجروبات لأنها أداة للنصب والاحتيال الإلكتروني، لافتة إلى أنه تم رصد أول ورقة أسئلة امتحان وهمي لمادة الدراسات على جروبات الغش في تمام الساعة ٧.٢٣ صباح اليوم الخميس.

وكان حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها بالفصل الدراسي الثاني، بعدد من اللجان بمدرسة عبدالله بن رواحة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية، ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسى بنين بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، للوقوف على الإجراءات المتخذة، والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات باللجان.

وأوضح محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالي ١٩١٠٦٨ طالبا وطالبة داخل ٦٩٧ لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد "راشد" التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة، إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته، على توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.