مصرع فتاتين إثر سقوطهما من أعلى سيارة بمنشأة القناطر

لقيت فتاتان مصرعهما، منذ قليل، إثر سقوطهما من سيارة ربع نقل أعلى الطريق نطاق قرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق عند قرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص سقوط فتاتين من سيارة ربع نقل عند قرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة مما أدى إلى مصرع فتاتين إثر إصابتهم بكدمات وكسور نتيجة الحادث.

تم نقل الجثث إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.