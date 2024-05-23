مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في العياط

شهدت منطقة العياط جنوب محافظة الجيزة، مصرع شخص بينما أصيب 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة مركز شرطة العياط.

كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار إطار السيارة مما تسبب في انقلابها ولقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.