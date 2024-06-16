الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

بنسبة نجاح 95.29%.. أسماء أوائل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن النسبة العامة للنجاح للفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بلغت 95.29% بواقع 100% لقسم الاتصالات و88.89% لقسم الالكترونيات، و96.55% لقسم الميكاترونك.

هذا وهنأ الدكتور ناصر مندور طلابه من خريجي الدفعة الرابعة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن جميع خريجي الكلية قد تم تعيينهم، مشيرًا إلى أن الطلاب سواء خريجي هذه الدفعة أو الدفعات السابقة سيتم تدريبهم على الأجهزة الجديدة الوارده من الصين هذا العام لصقل خبرتهم العملية التي تعتمد عليها الكلية المصرية الصينية بنسبة 60%.

نتائج الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس 

وأوضح الدكتور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الإحصائيات الخاصة بالطلاب والتي جاءت كالتالي:

حصل 6 طلاب على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و7 طلاب على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وطالب على تقدير عام ممتاز، و32 طالبا وطالبة على تقدير عام جيد جدا، و35 طالبا وطالبة على تقدير عام جيد.

أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن العام القادم سيشهد إفتتاح برنامج جديدة وهو البرمجيات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ليكون إضافة جديد للكلية تلبي من خلالها احتياجات سوق العمل في هذا المجال.

أسماء الأوائل 

ومن جهته، أعلن الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، عن أسماء الطلاب العشر الاوائل والتي جاءت كالتالي:المركز الأول جاء من نصيب الطالب أحمد محمد سند قسم الميكاترونك، وبالمركز الثاني الطالب عبد الرحمن علاء أنور قسم الميكاترونك، يليه في المركز الثالث الطالب يوسف محمد صلاح قسم الاتصالات، بينما استطاعت الطالبة سلمى خالد سيد محمد قسم الاتصالات الحصول على المركز الرابع بينما حصلت الطالبة شروق محمد السيد قسم الميكاترونك على المركز الخامس.

كما حصلت الطالبة سلوى محمود إسماعيل قسم الاتصالات على المركز السادس، فيما جاء الطالب محمود سعد عبد الكريم قسم الاتصالات في المركز السابع، وبالمركز الثامن جاءت الطالبة نوران وليد محمد قسم الميكاترونك، يليها الطالب أنجي حسام شعبان قسم الاتصالات في المركز التاسع، ثم جاءت الطالبة عبير محمد أحمد قسم الإلكترونيات في المركز العاشر.

وأوضح الدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب قسم الإتصالات كان لهم النصيب الأكبر في حصد المراكز الأولى بنصيب 5 مراكز من العشرة الأوائل، يليه قسم الميكاترونك بنصيب 4 مراكز، بينما حصل قسم الإلكترونيات على مركز واحد من العشرة الأوائل.

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